München:Grüne und SPD starten Koalitionsverhandlungen

Die Zeichen stehen auf Grün-Rot im Rathaus: Die Parteispitzen von Grünen und SPD haben sich am Montagabend für Koalitionsverhandlungen ausgesprochen. Start ist am heutigen Dienstag - die neue Amtsperiode beginnt bereits Anfang Mai. Ob die Gespräche bis dahin tatsächlich abgeschlossen sind, ist allerdings offen. Beide Parteien führen als Grund für die allseits erwartete Entscheidung das gute Klima beim Sondierungsgespräch am vergangenen Freitag sowie die großen inhaltlichen Übereinstimmungen an.

Die CSU, die ebenfalls ein Sondierungsgespräche mit den Grünen geführt hat, ist damit aus dem Rennen. Mit im Boot sitzen hingegen die in Fraktionsgemeinschaften verbundenen Ein-Mann-Gruppierungen Rosa Liste und Volt. Das Bündnis hätte - den OB inklusive - 44 von 81 Stimmen.