Größerer Polizeieinsatz: 150 Jugendliche feiern am Stachus

40 Beamte rücken am Freitagabend an und erteilen Platzverweise. Ein 22-Jähriger muss mit auf die Polizeiinspektion.

Sie grölten. Sie feierten am Karlsplatz. Es war laut, und so hat die Polizei am Freitagabend gegen 19 Uhr die 150 Jugendlichen und Heranwachsenden schnell ausgemacht. 40 Einsatzkräfte stellten wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz Platzverweise aus. Für einen Teil der Feiernden war das Zeichen genug. Sie verließen den Platz.

Andere versuchten an anderer Stelle separat weiter zu feiern. Manche kamen laut Polizei gegen 23 Uhr sogar noch einmal. Ein 22-Jähriger allerdings wollte nicht gehen. Er hatte, wie die Polizei mitteilt, getrunken und ein Promille Alkohol im Blut. Er wurde in die Polizeiinspektion Altstadt gebracht und später mit dem Hinweis, dass der Karlsplatz als Feierzone "tabu" sei, wieder entlassen.

Dass 40 Einsatzkräfte nötig waren, erklärt die Polizei damit, dass die "Gruppierungen bekannt" seien und es wiederholt schon zu Straftaten gekommen sei.