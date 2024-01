Ein 18-Jähriger aus Dachau ist am Dienstag am Stachus zusammengeschlagen und beraubt worden. Wie die Polizei mitteilte, sei er gegen 20.20 Uhr aus noch unbekannten Gründen in eine Auseinandersetzung mit einer größeren Gruppe jugendlicher Personen geraten. Dabei sei er zu Boden gebracht, geschlagen und getreten worden.