Zuerst ein paar Zahlen: 2023 sind in München nach den vorläufigen Angaben des statistischen Amtes 337 Häuser abgerissen worden, Nachmeldungen können noch kommen. Fast jeden Tag ist also in der Stadt ein Wohn-, Büro- oder Gewerbegebäude verschwunden, um einem Neubau Platz zu machen. Wie viele Häuser im selben Zeitraum saniert worden sind, dazu hat die Stadt keine Zahlen, denn Sanierungen sind keine eigene statistische Kategorie. Und damit ist das Problem auch schon benannt.

Sanierungen spielen nur eine untergeordnete Rolle für die Baubranche, sie setzt auf Abriss und Neubau - im Vergleich günstiger, lautet das Kernargument. Doch wer so rechnet, verschließt erstens die Augen vor dem Müll: Knapp 54 Prozent des deutschen Abfallaufkommens waren 2021 Bodenaushub, Baggergut, Gleisschotter, Bauschutt und Straßenaufbruch. Verursacher: die Baubranche.

Und zweitens lässt eine so schlichte Rechnung die sogenannte graue Energie außer Acht, die in jedem Haus steckt. Etwa im Beton oder dem Dämmmaterial oder den Fliesen, die irgendwann einmal hergestellt, zur Baustelle gefahren und eingebaut wurden. Wird ein Haus saniert, bleibt diese Energie im Rohbau gebunden. Wird es plattgemacht, entstehen Emissionen.

Robert Philipp ist einer, der das für Verschwendung hält - nicht zukunftsfähig in Zeiten des Klimawandels. Der 62-Jährige ist sowohl Architekt als auch Energieberater, eine Mediatorenausbildung hat er ebenfalls, und er engagiert sich dafür, Gebäude zu erhalten und zu sanieren, statt die Abrissbagger kommen zu lassen. Dafür ist er auch schon ein paar Mal in ein Eisbärenkostüm geschlüpft.

Zum Beispiel zusammen mit zwölf anderen, meist jungen Architekten, um für den Erhalt des alten Strafjustizzentrums an der Nymphenburger Straße zu demonstrieren. "Abbrechen abbrechen" heißt die Kampagne, auf Youtube steht ein Filmchen mit den tanzenden Eisbären, sie trällern "24 000 Tonnen CO₂ bye-bye" und "Zehn Geschosse Stahlbeton fall'n nicht von alleine um".

Detailansicht öffnen Das alte Hotel Königshof wurde 2019 abgerissen. (Foto: Catherina Hess)

Was an CO₂-Emissionen beim Abriss freigesetzt wird, hat Robert Philipp auf seiner Website für ein paar andere Projekte in München mal durchgerechnet. Zum Beispiel für den Sechzigerjahrebau an der Prannerstraße 4 neben dem neuen Rosewood Hotel, der 2019 einem Bürogebäude weichen musste: Der Abbruch kommt demnach auf CO₂-Emissionen von etwa 8216 Tonnen. Genauso viel werde frei, so Philipp, wenn etwa 225 durchschnittliche Einfamilienhäuser zehn Jahre lang mit Gas beheizt werden. Oder der alte Königshof: 3399 Tonnen CO₂, zehn Jahre Erdgas für 93 Einfamilienhäuser. Der Hauptbahnhof: 77 900 Tonnen CO₂, 2140 warme Einfamilienhäuser. Übertroffen würde das alles noch vom Arabellahaus in Bogenhausen, dessen Abriss seit 2017 diskutiert wird: 88 329 Tonnen CO₂, zehn Jahre Erdgas für 2426 Einfamilienhäuser.

Detailansicht öffnen Der Bagger nagt am Vordach, allgemein "Schwammerl" genannt: 2019 verschwand die Schalterhalle des Münchner Hauptbahnhofs. (Foto: Robert Haas)

Detailansicht öffnen Abriss 2030? Das Arabellahaus am Rosenkavalierplatz in Bogenhausen. (Foto: Alessandra Schellnegger)

"Wir müssen einen neuen Umgang mit dem Bestand finden", folgert Robert Philipp aus seinen Zahlen. Sein Credo: Ein energetisch saniertes Haus hat keine Nachteile gegenüber einem Neubau mit gleicher Hülle und Technik. Um ein Umdenken anzustoßen, engagiert sich Philipp auch für den Abriss-Atlas. Bei diesem neuen Projekt - in Deutschland unter anderem initiiert von den Architects for Future - kann jeder Interessierte Gebäude, die seit 2020 abgerissen wurden oder in den kommenden Jahren abgerissen werden, im Internet erfassen und kommentieren.

Seit dreieinhalb Monaten ist der Abriss-Atlas online, deutschlandweit sind inzwischen knapp 1000 Kandidaten dokumentiert, in München rund 80, mit Schwerpunkt auf Schwabing, der Maxvorstadt und der Ludwigsvorstadt. Das erste Projekt, das Robert Philipp eingetragen hat, ist das ehemalige Kapuzinerkloster an der Tengstraße 7, das nach seinen Angaben seit 2013 leer steht und dieses Jahr einem Studentenwohnheim weichen soll. "Energetische Sanierung auf Neubauniveau absolut möglich", hat er als Argument gegen den Abriss in die Kommentarspalte geschrieben.

Aber wie soll's gehen? Wie soll die Baubranche mit einem Anteil von gut zwölf Prozent am Bruttoinlandsprodukt und knapp sechs Prozent der Beschäftigten in Deutschland sich neu erfinden? Und das möglichst schnell angesichts von Wohnungsnot und Klimawandel? "Der Tanker läuft, wir sehen schon den Eisberg", sagt Philipp. Umsteuern sei schwierig, gibt er zu, schwerfällig seien die Branche, die Investoren, die Genehmigungsbehörden. Eine Umbauordnung, die Bauen im Bestand erleichtert und von der Bundesarchitektenkammer gefordert wird, werde er vermutlich gar nicht mehr erleben.

Doch hat so ein brandneues Gebäude für Investoren und künftige Bewohner nicht viel mehr Reiz als etwa ein überarbeiteter Sichtbetonbau aus den Siebzigerjahren? Einfach einziehen, statt sich mit Statik, Brandschutz, Schallschutz, Schadstoffen herumzuschlagen? Das mit den Schadstoffen lässt Robert Philipp nicht gelten. Die müssten immer eigens entsorgt werden, egal ob Abbruch oder Sanierung. Für den Rest wählt er eine philosophische Antwort: Bisher baue man stets neue Häuser für neue Bedürfnisse. Künftig müsse man umgekehrt denken und neue Nutzungen für das finden, was schon vorhanden ist.

Detailansicht öffnen 50 000 Quadratmeter Geschossfläche im Brutalismus-Stil: das Justizzentrum an der Nymphenburger Straße. Ob es erhalten bleibt, soll sich dieses Jahr entscheiden. (Foto: Robert Haas)

Ein Beispiel könnte ausgerechnet das alte Justizzentrum an der Nymphenburger Straße werden, 50 000 Quadratmeter Geschossfläche im Brutalismus-Stil auf einem 17 500-Quadratmeter-Grundstück. Ursprünglich hatte der Freistaat den Abriss fest geplant. Dagegen formierte sich Widerstand, nicht nur von den Eisbären, und jetzt lässt Bauminister Christian Bernreiter prüfen, ob im Bestandsgebäude preisgünstige Wohnungen unterzubringen wären. Wenn es nach den Nachbarn aus dem Bennoviertel und den Münchner Kommunalpolitikern geht, sollen die dann nicht nur an Staatsbedienstete vermietet werden.