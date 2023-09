Münchens prominenteste Rockband unterstützt Fridays for Future mit einem kostenlosen Konzert am Siegestor. Die Musiker wollen "handeln, nicht nur labern".

Von Michael Zirnstein

Was hilft noch gegen die drohende Klimakatastrophe? "Handeln, nicht nur labern" wollen jedenfalls die Sportfreunde Stiller - und das so schnell wie möglich: "Das Klima ändert sich, jegliches Zögern wird den Preis für zukünftiges Handeln nach oben treiben." Und so tritt Münchens prominenteste Rockband ("Applaus, Applaus") in Aktion. Beim globalen Klimastreiktag am Freitag, 15. September, geben Peter Brugger, Rüde Linhof und Flo Weber um 12 Uhr ein Konzert auf der Demonstration am Münchner Siegestor.

Den Organisatoren von Fridays for Future kommt die prominente Rückendeckung sehr gelegen, um noch mehr Mitstreiter zu mobilisieren: "Die Sportfreunde sind wahre Legenden! Wir freuen uns riesig, ihre Unterstützung zu haben, und sind uns sicher, dass die Stimmung mit ihnen grandios sein wird." Außer den Sportfreunden spielt auch Paula Carolina ("Es zieht im Paradies"), außerdem wird bei einem "Rave Block" getanzt.

Der Spaß soll aber nicht über das bitterernste Anliegen hinwegtäuschen: "Trotz vieler Klimaversprechen fehlen immer noch wirksame Maßnahmen und klare Pläne", sagen die Veranstalter, gerade München und Bayern würden noch hinterherhängen. "Grund genug, Druck auf die Politik zu machen" - und das rechtzeitig vor der Landtagswahl.

Zum Wahlkreuz passt das aktuelle Album der Sportfreunde Stiller "Für jeden nur ein X". Darauf zeigt das seit 1997 zusammenspielende Trio auch wieder sein gesellschaftliches Engagement, etwa im Song "Wächter". Überhaupt hat sich die Band auf Demos, in Aktionen und Stücken stets eingesetzt für "Die gute Seite": für Flüchtlinge, für Bolzplätze und gegen Nazis.

"Die Gesellschaft kann entsprechend der Größe der Aufgabe modernisiert werden - es muss nur endlich angegangen werden", finden sie. "Wir Sportfreunde sind mit ganzem Herzen und unbedingt bei dem Klimastreik dabei, weil wir uns auf Seiten all der Realisten und der Verantwortungsvollen sehen, nicht auf Seiten der (auch politischen) Träumer und Naiven, die noch immer denken, dass es der beste Weg wäre, so weiter zu machen wie bisher."

Globaler Klimastreik München mit den Sportfreunden Stiller, Freitag, 15. September, 12 Uhr, Siegestor.