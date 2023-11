In der Zentrale der SPD am Oberanger ist eingebrochen worden. Laut Polizei verschafften sich der oder die Täter über ein Treppenhaus Zugang und brachen eine Eingangstür auf. In einem Büro nahmen sie Bargeld aus einer Geldkassette mit - die Polizei spricht von weniger als 500 Euro. Danach flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Polizei geht nicht von einem politischen Hintergrund aus.