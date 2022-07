Was trägt und trinkt man am besten, wenn es heiß ist? Wie vertreibt man sich die Zeit, wenn alle anderen weg sind? Was schmeckt und klingt bei hohen Temperaturen besonders gut? Sieben Tipps von Münchner Profis

Luftig und pflegeleicht

Detailansicht öffnen Heidi Himpelmann empfiehlt Musselin. (Foto: Catherina Hess)

Heidi Himpelmann, Inhaberin des "Bazaar Noir" in der Preysingstraße: "Ich empfehle für die Ferien definitiv Kleidung aus Musselin. Der Stoff wurde früher eigentlich nur für Babys verwendet - als Spucktuch. Mittlerweile hat er sich zu einem absoluten Lieblingsstoff entwickelt, vor allem bei den Damen sieht man Musselin in diesem Sommer viel. Der Stoff besteht zu 100 Prozent aus Baumwolle. Er ist leicht gewebt und deshalb luftdurchlässig, aber trotzdem nicht durchsichtig. Und dank seiner Crinkle-Optik ist er außerdem sehr pflegeleicht: Kleidung aus Musselin muss nicht gebügelt werden, da verknittert nichts im Koffer. Man schwitzt nicht, die Sachen können bei 60 Grad gewaschen und einfach in den Trockner geworfen werden. Trägt man als Kleid, Bluse, Rock, Hose, Jumpsuit und sogar als Schal." frg

Eine besondere Gazpacho

Detailansicht öffnen Gazpacho auf Gurkenmousse bevorzugt Sterneköchin Sigi Schelling. (Foto: Stephan Rumpf)

Sterneköchin Sigi Schelling vom Werneckhof: "Für die wahnsinnige Hitze, die wir derzeit haben, empfehle ich eine Gazpacho auf Gurkenmousse. Das ist ein einfaches Gericht, das jeder zügig zubereiten kann und auch meine Gäste lieben es. Für ungefähr vier Portionen Gazpacho brauche ich drei geschälte, größere Tomaten, eine gelbe und eine rote Paprika - auch hier ziehe ich die Haut ab. Ich mixe alles zusammen und schmecke die Masse mit ein wenig Chili, Zucker, Salz und Tomatenessig ab. Falls zu wenig Flüssigkeit entstanden ist, gebe ich noch ein bisschen Tomatensaft dazu. Bis zum nächsten Tag muss die Suppe auf Eis kühlen, dann kann man erneut abschmecken. Für die Gurkenmousse schäle ich zwei Gurken so, dass nur noch ein wenig Grün daran hängen bleibt. Im nächsten Schritt werden die Gurken entkernt und mit einem kleinen Anteil Sauerrahm oder Joghurt gemixt. Auch hier wieder mit Salz und Pfeffer abschmecken. Wenn ich einen halben Liter Flüssigkeit beisammenhabe, gebe ich drei Blatt Gelatine zu den gemixten Gurken und stelle das Ganze kalt, bis sich die Mousse verfestigt. Zum Schluss füllt man die kalte Gazpacho auf die Gurkenmousse in die Gläser. Mit Basilikum als Topping und einem Chili-Cracker schmeckt die Suppe besonders gut." strm

Beste Unterhaltung

Detailansicht öffnen Buchhändlerin Hanne Hornik zeigt zwei ihrer Lieblingsbücher, eines für Kinder und eines für Erwachsene. (Foto: Robert Haas)

Buchhändlerin Hanne Hornik von der Arabella Buchhandlung: "Mit dem Buch "Das wahre Motiv" von Uta Seeburg macht der Leser eine Zeitreise in das München kurz vor 1900. Im Mittelpunkt des historischen Krimis steht die Schwabinger Bohème, der sowohl die Mordopfer als auch die möglichen Täter angehören. Das Buch lädt ein, in diese Zeit einzutauchen und mitzuraten, es ist schön und spannend geschrieben und außerdem sehr humorvoll. Man versinkt beim Lesen darin und kann es kaum aus der Hand legen. Mit fast 400 Seiten ist das Buch wie gemacht für den Urlaub. Kindern ab zehn Jahren empfehle ich die Reihe "City Spies" von James Ponti. Der erste Band heißt "Gefährlicher Auftrag". Eine Geheimorganisation bewahrt fünf Jugendliche vor dem Gefängnis und setzt sie als jugendliche Agenten für Spezialfälle ein. Das Buch sorgt definitiv für Gänsehaut an heißen Tagen." kaal

Mitreißende Musik

Detailansicht öffnen Markus Kesenheimer setzt auf Deephouse-Musik. (Foto: Thiemo Brüll/oh)

Markus Kesenheimer, stellvertretender Abteilungsleiter in der Pop- und Jazzabteilung bei Ludwig Beck: "Mein Favorit des Sommers ist 'Ron Trent Presents Warm: What Do The Stars Say To You'. Das Album groovt und macht richtig gute Laune. Man kann es schon morgens um neun Uhr hören, um in die Gänge zu kommen. Diese Deephouse-Musik passt aber auch am Abend beim Grillen oder wenn man abschalten möchte. Das Album kann man einfach durchspielen, es lässt aber immer wieder aufhorchen durch spannende Jazzfusion-Einlagen. Ron Trent kommt aus Chicago und macht seit 30 Jahren echt gute Musik eher für ein Club-Publikum. Diesmal hat er sich viele Gastmusiker geholt. Dadurch wurde sein neues Album so vielseitig und trotzdem wirkt es wie aus einem Guss. Mir gefällt Track Nummer 3 besonders. Er ist rhythmisch richtig mitreißend und das hippe Trio Khruangbin sorgt für Exotik. Das achte Stück mit dem französischen Jazz-Violinisten Jean-Luc Ponty bringt schöne berührende Momente. Da kriegt man Gänsehaut trotz Hitze." bub

Alternative zum Spritz

Detailansicht öffnen Nathalie Tran mit dem Strawberry Fields. (Foto: Paula Fröhlich)

Nathalie Tran, Barkeeperin in der Ory Bar im Mandarin Oriental: "Wir haben in der Ory Bar extra für den Sommer einen Drink, der fruchtig-spritzig ist und nicht zu viel Alkohol enthält: den Strawberry Fields. Dafür füllen wir etwa 4cl Grapefruit Pampelle - ein Bitterlikör - in ein Weinglas mit Eiswürfel und füllen mit Erdbeer-Minz-Kombucha und Champagner auf. Wer es lieber unalkoholisch mag, kann Rhabarbersaft und etwas frische Limette verwenden. Wir fanden den Strawberry Fields eine tolle, gesündere Alternative zum klassischen Aperol Spritz. Gesund deshalb, weil Erdbeer-Minz-Kombucha ein fermentiertes Teeprodukt ist - somit sehr gut verträglich für den Magen-Darm-Trakt. Der Drink kommt bei unseren Gästen sehr gut an und schmeckt wirklich allen Geschlechtern. Denn er ist erfrischend und leicht, nicht zu süß oder zu bitter." strm

Kurzurlaub nach Feierabend

Detailansicht öffnen Katharina Horn empfielt eine Radtour zum Deininger Weiher. (Foto: Privat)

Katharina Horn, Sprecherin des Bündnisses Radentscheid: "Eigentlich bin ich ja eine Stadtradlerin, und wenn ich lange Touren mache, dann sind das gleich richtige Urlaubsfahrten. Für zwischendurch ist mir ein kurzer Halbtagesausflug am liebsten. Deshalb radle ich so gern zum Deininger Weiher. Das klingt vielleicht banal, aber das ist etwas, was man immer machen kann, auch nach Feierabend. Ich brauche, ganz gemütlich, vielleicht ein bis zwei Stunden. Den Weg zum Weiher, durch den Perlacher und Grünwalder Forst, mag ich sehr gern. Der Wald sieht jedes Mal anders aus, und wenn es heiß ist, ist es dort richtig angenehm. Ich starte in Obergiesing, bin von dort aus gleich im Wald, und da vermeide ich dann die kerzengerade Rennstrecke auf der Asphaltstraße in Richtung Süden zur Kugleralm. Viel lieber fahre ich auf den Waldwegen. Am Anfang ist es fast komplett eben, nur auf dem Rückweg gibt es eine größere Steigung. Das macht mir nichts aus, weil ich ein E-Bike habe, da freue ich mich über so eine Steigung. Wenn ich durstig bin, kehre ich unterwegs gern im Forsthaus Wörnbrunn ein, vor allem aber entdecke ich gerne Neues. Deshalb nehme ich immer eine andere Route, manchmal helfe ich mir mit Komoot weiter (ein Routenplaner, Anm. d. Red.). Am Deininger Weiher gibt es direkt am Wasser ein schönes Restaurant mit kleinem Biergarten." beka

Ein Spiel zum Quietschen

Detailansicht öffnen Zu einer Runde Hühnergolf rät Wolfgang Petzold. (Foto: Stephan Rumpf)

Wolfgang Petzold, Sozialpädagoge und Leiter des Spiel- und Bildungszentrums Sendling: "Ein super Spiel für Gruppen ist Hühnergolf. Man spielt es in zwei Teams, im Garten, im Park oder im Wald. Das Tolle an dem Spiel ist, dass man es selbst gestaltet: Jeder braucht eine Holzstange, zum Beispiel einen Besenstiel, der an einem Ende angespitzt wird. Außerdem braucht man zwei quietschende Plastikhühner, die es als Hundespielzeug zu kaufen gibt. Zwei alte Stofftiere, für jedes Team eines, sind aber auch okay. Und es braucht ein Ziel, zum Beispiel einen aufklappbaren Sack für Gartenabfälle. Die Stangen benutzt man wie Schläger, statt eines Balles hat man das Huhn. Die Gruppe vereinbart einen Parcours: durch die Astgabel, über den Busch, links am Baum vorbei, und so weiter. Am Start liegt das Huhn am Boden, die Spielerin lupft es mit der Stange an, und wenn es in der Luft ist, können die anderen Spieler es mit ihren Stangen weiter schlagen, so dass es weiter fliegt. Das Ziel ist, das Huhn mit möglichst wenig Berührungen in den Sack zu befördern. Das Spiel ist perfekt für den Sommer, weil man sich bewegt, an der frischen Luft ist, und es wirklich Spaß macht." kaal