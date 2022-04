Von Thomas Becker

Am Anfang war das Licht, schon klar. Aber dass man daraus so etwas wie Strom zaubern kann, diese Erkenntnis dauerte dann doch noch eine ganze Weile. 1839 erforschte der französische Physiker Alexandre Edmond Becquerel den Photoelektrischen Effekt, auf den sich später ein gewisser Albert Einstein in seiner Lichtquantentheorie bezog und der - wir kürzen jetzt mal ab - noch einmal ein halbes Jahrhundert später den ersten Satelliten mit Solarzellen um die Erde kreisen ließ, sechs Jahre lang. Spätestens jetzt war die Photovoltaik in der Welt, die Umwandlung von Sonnenlicht in Energie.

Aber erst die Ölkrise Anfang der Siebziger und die Nuklearunfälle von Harrisburg 1979 und Tschernobyl 1986 führten vor Augen, dass dieses Umdenken in Sachen Energieversorgung wohl doch keine Spinnerei ist. Und auch nun ist es wieder Unheil, das die Verbreitung dieser so genialen wie im Prinzip einfachen Idee vorantreibt: selber Energie erzeugen statt Öl und Gas teuer einzukaufen. Çiğdem Şanalmiş sagt: "Sonnenenergie macht glücklich. Es ist so ein wohltuendes Gefühl, zu wissen, dass uns die Natur alles gibt, was wir brauchen."

Detailansicht öffnen Çiğdem Şanalmiş arbeitet seit fast zwei Jahrzehnten als "Solarteurin" und Energieberaterin im Bauzentrum München. Sie sagt: "Macht die Dächer voll, bitte, bitte!" (Foto: privat)

Seit fast zwei Jahrzehnten arbeitet die Solarteurin als Energieberaterin im Bauzentrum München und gerät auch nach der langen Zeit immer noch ins Schwärmen: "Das macht Spaß! Die Leute sind einfach glücklich, dass sie mit Sonne ihre eigene Energie produzieren können. Deshalb ist meine Botschaft: Macht die Dächer voll, bitte, bitte! Und alle verfügbaren Flächen gleich dazu! Wir helfen euch dabei!" Die übliche Frage der Bedenkenträger, in welchem Fall eine Photovoltaik-Anlage denn überhaupt Sinn ergibt, wischt sie gleich mal weg: "Ökologisch gesehen macht das immer Sinn!"

Stadt und Freistaat fördern Solaranlagen

Und so furchtbar der Krieg in der Ukraine natürlich ist: Die Entwicklung weg von Öl und Gas wird dadurch sicher beschleunigt. Hinzu kommt die neue, sehr viel grünere Bundesregierung: "Das Gute ist, dass unser Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck gerade Schritte in die richtige Richtung unternimmt - auch wenn uns das noch nicht genug ist", sagt Çiğdem Şanalmiş, "aber vielleicht sieht es in einem halben Jahr besser aus, wenn der Krieg hoffentlich vorbei ist."

Aber zurück aufs Dach: Wie bekomme ich da nun eine PV-Anlage hin? Wer hilft mir dabei? Was kostet der Spaß? Und: Wie viel bringt es überhaupt? Einen ersten Eindruck über die Eignung der Dachflächen zur Nutzung für die Solarstrom- oder Solarwärmeerzeugung lasse sich mit Hilfe der Solarpotenzialkarte der Landeshauptstadt im Internet unter muenchen.digital/blog/aktualisierte-solarpotenzialkarte-fuer-muenchen verschaffen, erklärt die Expertin. Dort erhalte man Informationen über die theoretisch mögliche Anlagenleistung und den zu erwartenden Ertrag. Für weitere Schritte kann man sich im Bauzentrum München neutral und kostenfrei beraten lassen.

Möglich ist auch eine Beratung vor Ort, wo sich nämlich viele Fragen auftun: Wie sieht es mit der Dachstatik und mit Verschattungen aus? Soll so viel Fläche wie möglich belegt werden oder ist die Planung eher bedarfsorientiert? Speicher ja oder nein? Ein wichtiger Tipp der Expertin hierbei: Förderung beantragen, bevor der Auftrag an die Installationsfirma erteilt wird! Die Stadt fördert mit dem "Münchner Förderprogramm Energieeinsparung" auch die Nutzung von Solarenergie. In Bayern werden Speicher mit dem PV-Speicher-Programm gefördert: 500 Euro für fünf Kilowattstunden (kWh) Kapazität plus 75 Euro für jede weitere Kilowattstunde.

Womit wir bei den Kosten sind, ein etwas heikles Thema, wie Çiğdem Şanalmiş sagt: "Derzeit sind keine marktüblichen Preise erkennbar. Vor einigen Tagen sind die explodiert." Zuvor konnte man von etwa diesen Werten ausgehen: 1500 bis 1700 Euro pro Kilowattpeak ohne Speicher, mit Speicher noch mal 1000 bis 1200 Euro dazu, gesamt also maximal 3000 Euro netto. Für das übliche Leistungsmaß von einem Kilowattpeak (kWp) werden fünf bis acht Quadratmeter Fläche benötigt.

Selbst Dächer mit nördlicher Ausrichtung kommen mittlerweile infrage

Noch eine Empfehlung der Expertin: Wenn die Finanzen ausreichen, sollte die gesamte Dachfläche ausgenutzt werden. Genehmigen lassen muss man sich eine PV-Anlage nicht: Bei Solar-Energieanlagen in, auf und an Dach- und Außenwandflächen ist keine Baugenehmigung erforderlich. Laut Bayerischer Bauordnung sind jedoch Abstandsregelungen zur Brandwand des Reihenhaus-Nachbarn einzuhalten: 50 Zentimeter für nicht brennbare Glas-Glas Module.

Nicht ganz unwichtig ist natürlich die Dachausrichtung, sagt Çiğdem Şanalmiş. Ideale Bedingungen für eine Anlage verspreche eine Ausrichtung Südwest bis Südost und eine Dachneigung von 28 bis 35 Grad. Die Ost-West-Ausrichtung könne vorteilhaft in den verbrauchsstarken Morgen- und Abendstunden sein. Nordseite sei früher undenkbar gewesen, aber moderne Modultechnologien böten mittlerweile ein viel besseres Schwachlichtverhalten, das heißt, die Module arbeiten auch bei indirekter Strahlung sehr gut. Damit seien nun auch Norddächer gut nutzbar.

Zu beachten: je flacher die Neigung, desto besser der Ertrag. Auch Flachdächer seien gut geeignet, sofern die Statik das zusätzliche Gewicht erlaube. Hier lasse sich die Ausrichtung optimieren. Um die gegenseitige Verschattung zu vermeiden, sollten die Module flach (zehn bis zwölf Grad) aufgestellt werden. Auch wichtig: eine möglichst verschattungsfreie Lage, da selbst kleinere Verschattungen die Gesamtleistung verschlechtern. Mit Leistungsoptimierern lasse sich das Problem jedoch minimieren.

Jetzt aber zu den Erträgen! Die Expertin macht folgende Rechnung auf: "Unter optimalen Bedingungen, je nach Lage, Ausrichtung und Neigung, können wir in München pro kWp installierter Leistung mit 950-1050 kWh Ertrag im Jahr rechnen." Ein Durchschnittshaushalt mit zwei Personen verbraucht laut Stadtwerke etwa 2500 kWh im Jahr. Da sind also die eingesparten Stromkosten vom Netz für den Eigenverbrauch sowie die Einnahmen aus der Einspeisevergütung, die im Erneuerbare-Energien-Gesetz geregelt ist und die im kommenden Jahr aktualisiert wird: Der nicht selbst verbrauchte Solarstrom wird ins Netz eingespeist und vergütet.

Generell gelte: Je mehr man selbst verbraucht, umso besser ist die Wirtschaftlichkeit. Je größer die Differenz zwischen den Netzbezugskosten und dem selbst erzeugten Solarstrom ausfalle, umso mehr lohne sich die Eigennutzung. Die Solarteurin empfiehlt: "In der Regel lassen sich 25 bis 30 Prozent des Solarstroms vor Ort verbrauchen, wenn die Stromverbräuche möglichst von den Abendstunden in die Mittagsstunden verlegt werden, wo die Solarstrom-Produktion am höchsten ist. Mit einem Batteriespeicher lässt sich der Eigenverbrauch erhöhen. Je höher die installierte Leistung, umso geringer sind die kWp-Preise."

Doch wie man es auch dreht und wendet, die Antwort auf die Sinnfrage bleibt gleich: aber ja doch! Und glaubt man Çiğdem Şanalmiş gibt's die Glücksgefühle kostenlos dazu.