Die S-Bahn bietet zusätzliche Fahrten bis in die frühen Morgenstunden an, die U-Bahn bleibt die ganze Nacht über in Betrieb. Wie sich der Münchner Nahverkehr für den Jahreswechsel rüstet.

Wer in der Silvesternacht lange unterwegs ist, kommt auch mit dem öffentlichen Nahverkehr wieder nach Hause. Die S-Bahn bietet 30 zusätzliche Fahrten in den Nacht- und frühen Morgenstunden an. Alle Linien verkehren in beide Richtungen eine Stunde länger als sonst an Wochenenden. Die Züge starten im Innenstadtbereich gegen 3.30 Uhr und fahren bis zu den jeweiligen Endstationen. Auf der Stammstrecke gibt es von Mitternacht an zusätzliche Pendelfahrten. Zwischen Pasing und Ostbahnhof fahren die S-Bahnen je Richtung bis etwa 4 Uhr morgens durchgehend mindestens alle 20 Minuten.

Die U-Bahn bleibt durchgehend in Betrieb. Auf allen Linien verkehren die Züge nach Mitternacht im 20-Minuten-Takt, im Innenstadtbereich zeitweise alle zehn Minuten. Die U6 fährt zwischen Fröttmaning und Garching alle 40 Minuten. Die Nachtbus- und Nachttram-Linien fahren die ganze Nacht hindurch alle 15 Minuten, die Linien N80/81 verkehren stündlich. Alle Fahrten sind auch in der Verbindungsauskunft zu finden.