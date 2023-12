Annika Breu hat mit Sexualtherapeuten Boxen mit Sextoys für Paare entwickelt. Die beliebtesten sind in München die "Intro", ein Starterkit für Rollenspiel und BDSM.

Annika Breu stellt Geschenk-Pakete mit erotischem Sex-Spielzeug zusammen. Was kaufen die Münchner, was die Berliner? Und was verraten die Bestellungen über das Liebesleben der Stadt?