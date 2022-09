Stadt kann früheres Wohnheim an der Arcisstraße kaufen

Steht seit eineinhalb Jahren leer: das Wohnhaus an der Arcisstraße 63.

Von Sebastian Krass

Es ist eine Gelegenheit, einem besonderen Fall von Immobilienspekulation ein Ende zu bereiten: Die Vollversammlung des Stadtrats berät am Mittwoch über den Ankauf eines leerstehenden Wohngebäudes an der Arcisstraße 63 in Schwabing, direkt südlich des Gisela-Gymnasiums. Bis vor eineinhalb Jahren war dort ein Wohnheim für Menschen mit psychischen Erkrankungen untergebracht, das aber nach mehreren Mieterhöhungen im Frühjahr 2021 ausziehen musste.