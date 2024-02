Ein 16-Jähriger ist am Mittwoch während des Unterrichts in das Klassenzimmer einer Mittelschule in Schwabing-Freimann gestürmt und hat dem dort anwesenden Lehrer gedroht, ihn zusammenzuschlagen. Er beließ es jedoch bei den Worten und entfernte sich gleich wieder. Bei dem Zwischenfall ging es mutmaßlich um den 14 Jahre alten Bruder des Störers, der selbst nicht mehr zur Schule geht, sondern bereits eine Berufsausbildung macht.