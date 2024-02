Das Dolcilicous in der Agnesstraße will gefunden werden. Und muss das auch, denn es liegt nicht gerade auf Augenhöhe der Passanten, die am Samstagvormittag womöglich hier vorbeischlendern. Glücklicherweise weist eine große Tafel mitten auf dem Bürgersteig den richtigen Weg und kündigt dabei gleich an, welche gebackenen Köstlichkeiten die Besuchenden heute erwartet.