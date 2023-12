Um das Ehrenamt attraktiver zu machen, zahlt die Stadt fortan eine höhere Aufwandsentschädigung. Gab es pro sogenannter Steheinheit, die eine halbe Stunde dauert, bisher 6,50 Euro, so gibt es künftig acht Euro pro Einsatz. Das hat der Mobilitätsausschuss in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Wer mehr als zwei Einsätze am Tag hat, bekommt allerdings maximal 20 Euro ausbezahlt.