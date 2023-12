Grauer Schneematsch, vereiste Oberflächen: Münchens Straßen sind zurzeit unangenehm zu betreten - und sogar gefährlich. Viele Menschen rutschen aus und stürzen. So berichten die großen Notaufnahmen der Stadt von mehr Patientinnen und Patienten als üblich. Etwa 70 bis 80 Prozent der Menschen, die zuletzt in die Zentrale Notaufnahme in der Innenstadt gekommen sind, seien ausgerutscht und hatten sich beim Sturz Prellungen oder Brüche zugezogen, so eine Sprecherin.