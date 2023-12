Der Winter ist da, und er wirbelt das Leben in der Stadt gehörig durcheinander. Am Münchner Hauptbahnhof sind Reisende gestrandet, warten auf Informationen und geben die Hoffnung nicht auf, dass doch noch ein Zug fährt - dieser Schnee. Aber auch: Kinder werden auf dem Schlitten zum Bäcker gezogen, rodeln jauchzend den Hügel hinunter, bauen Schneemänner und sogar Iglus sind heute möglich in München - endlich genug Schnee!

Im Baumarkt in Haidhausen sind die Schneeschaufeln ausverkauft, alle weg. Streusalz und Steinchen zum Streuen ebenso - Eiskratzer gibt es noch ein paar, und auch von Bobs und Holzschlitten sind noch wenige Exemplare zu haben. Auf den Straßen kommt der Räumdienst nicht hinterher. Es sind wenige Autos unterwegs - und diejenigen, die fahren, haben es nicht leicht, der Winter beherrscht dieses Wochenende die Stadt.

Die Feuerwehr meldet am Samstagmittag 419 Einsätze, gezählt ab Freitagabend. Um 19.30 Uhr seien die ersten Notrufe eingegangen, berichtet ein Sprecher, im Minutentakt meldeten sich Münchnerinnen und Münchner und berichteten von Bäumen, die der Schneelast nicht gewachsen waren, von herabgestürzten Ästen und umgefallenen Bäumen. Die Feuerwehr entfernte die Bäume, die Straßen blockierten und Fahrzeuge beschädigt hatten.

Das Tollwood Winterfestival öffnet wegen der aktuellen Wetterlage erst um 15 Uhr statt wie sonst am Wochenende um 11 Uhr. Allerdings können nicht alle Veranstaltungen wie angekündigt stattfinden. Derzeit geht Tollwood davon aus, dass die Show Limbo Unhinged wie geplant stattfindet.

Der Christkindlmarkt in Utting ist für heute abgesagt. Und auch der Adventszauber im Tegernseer Tal fällt wegen des extremen Schneefalls am Samstag aus - die Märkte in Rottach-Egern, Bad Wiessee und Tegernsee bleiben geschlossen und es fahren keine Pendelschiffe. Am Sonntag soll er wie geplant stattfinden.

Auch Sportveranstaltungen müssen abgesagt werden, und zwar nicht nur das Spiel des FC Bayern, sondern auch die Fußballspiele der Regionalliga in Bayern - die Plätze sind unbespielbar. Und auch der Bayerische Basketball-Verband teilt mit, es habe bereits diverse Spielabsagen gegeben, und bittet darum, keine Absagen mehr telefonisch zu melden.

Der S-Bahn-Verkehr ist im Außenbereich auf allen Linien bis auf Weiteres komplett eingestellt. Busse und Straßenbahnen fahren nicht. Und auch der Tierpark Hellabrunn bleibt angesichts der starken Schneefälle am Samstag geschlossen. Die Sicherheit auf den Wegen sei beeinträchtigt, hieß es. Die Stadt riet Bürgern, generell Park- und Grünanlagen zu meiden. Auf dem Messegelände entfielen den Angaben nach wegen des eingeschränkten Verkehrs die Messen Heim+Handwerk und Food&Life.

Ein Mann in der Parzivalstraße, hat sich derweil in Rage geschaufelt. Er ist guter Dinge, stolz hat er die Schaufel über die Schulter gelegt und deutet auf ein tatsächlich schneefreies Auto: "Das ist jetzt das siebte, das ich freigeschaufelt habe." Ob er noch eines freischaufeln würde? Wenn ihn einer fragt, klar, sagt er lachend und schnappt sich einen Besen. Ein Blick in den Himmel lässt vermuten: Er wird noch eine ganze Weile zu tun haben.