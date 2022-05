Pin-Nummer, Karte, Fingerabdruck - wer an den Inhalt seines Schließfachs will, muss einige Sicherheitsvorkehrungen überwinden.

Von Philipp Crone

Slubb. So klingt der Beginn eines Mini-Abenteuers an der Brienner Straße 12. So klingt es, wenn die Scheckkarte eingesaugt wird und der Kunde auf dem Display "Bitte warten" liest. Fünf Sekunden später macht es Klick in der Tür, sie geht auf und gibt den Blick frei auf eine Szenerie, die man am ehesten als Schließfach-Happening bezeichnen könnte. Betonwände, hinten ein goldschimmernder abgerundeter Kasten, vorne ein Empfangstresen, dahinter die Ware: Vorzeige-Schließfächer in drei verschiedenen Größen und ein Musterstück aus der Wand des neuen Riesentresors der Firma Trisor.