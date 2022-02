Polizei informiert: Was zum S-Bahn-Unglück bekannt ist

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz .

Am Unfallort bei Schäftlarn ist ein Kran aufgestellt worden, der die verkeilten Zug-Teile trennen soll. Polizei und Staatsanwaltschaft informieren über den Stand der Ermittlungen.

Von Ingrid Fuchs, Claudia Koestler und Arnold Zimprich

Technischer Fehler oder menschliches Versagen? Um diese Frage geht es drei Tage nach dem S-Bahn-Unglück bei Schäftlarn. Zwei mit 95 Menschen besetzte Züge waren am Montagnachmittag im Berufsverkehr auf eingleisiger Strecke frontal zusammengestoßen. Ein Fahrgast wurde getötet, 18 Menschen wurden verletzt, sechs von ihnen schwer. Wie der Stand der Ermittlungen ist, darüber informieren an diesem Donnerstag Polizei und Staatsanwaltschaft. An der Pressekonferenz um 11.30 Uhr nehmen der Leiter der Verkehrspolizei, Steffen Küpper, und Oberstaatsanwältin Anne Leiding teil und beantworten Fragen.

Was bislang bekannt ist: Die Unfallstrecke ist mit einer elektronischen Sicherung ausgestattet, die Züge im Notfall automatisch bremst. Dieses System hat offenbar auch angeschlagen und mindestens einen Zug gebremst. Grundsätzlich kann ein Lokführer diese Sicherung wieder deaktivieren. Um Klarheit über den Unfallverlauf zu gewinnen, stellten die Ermittler die Fahrtenschreiber der beiden Triebwagen sicher. In den vergangenen Tagen war aus dem bayerischen Innenministerium deshalb bereits zu Vernehmen, dass technisches Versagen wohl eher ausgeschlossen werden könne.

An Ort und Stelle sind die Ermittlungen von Polizei und Eisenbahnbundesamt vorerst abgeschlossen, die Bergung der kollidierten Züge hat am Donnerstagmorgen begonnen - trotz der heftigen Böen von Sturm Ylenia. Noch am Mittwoch lagen neben den Gleisen Trümmer, darunter herausgerissene S-Bahn-Türen, Sitzpolster, Teile der Seitenverkleidung und Elektronik.

Mit Hilfe von Kränen werden die havarierten Fahrzeuge nun geborgen. Gegen acht Uhr morgens ist einem Sprecher der Deutschen Bahn zufolge der Autokran gebracht worden, seit etwa zehn Uhr steht dieser auf der B 11 postiert an jener Stelle, wo an der Böschung oberhalb der Straße die Schienen verlaufen und die beiden Züge ineinander verkeilt sind.

Detailansicht öffnen Seit acht Uhr morgens steht der Kran auf der Straße - und soll Fahrzeugteile vom Hochdamm heben. (Foto: Hartmut Pöstges)

Die Bäume und das Buschwerk rundherum wurden größtenteils bereits abgeschnitten, Helfer mussten gerade, wo die Ketten des Krans an oder um die Trümmerteile und die Züge gelegt werden sollten, um die Gefahren zu minimieren. Dann sollen mit dem Kran die verkeilten Zugteile auseinandergezogen werden - die komplizierten Arbeiten werden wohl mehrere Tage dauern.

Es wird von zahlreichen schaulustigen Personen an den Absperrungen berichtet. Die Polizei hat das Gelände und insbesondere den Straßenabschnitt inklusive der Straße, die vom Kloster Schäftlarn zur B 11 führt, gesperrt und bemüht sich, Neugierige abzuhalten. Denn die Bergung geht mit der Gefahr umherfliegender Trümmerteile einher.