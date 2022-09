Statt sich hinter Paragrafen zu verschanzen, muss Söders Regierung endlich offenlegen, was schiefgelaufen ist. Nur so lässt sich die beste Lösung für den öffentlichen Nahverkehr im Großraum München finden.

Kommentar von Klaus Ott

Wer aus Fehlern lernen will, muss erst einmal wissen, was alles falsch gelaufen ist. Genau daran aber hakt es bei der zweiten Stammstrecke der Münchner S-Bahn. Erkenntnisse, was zu der jahrelangen Verzögerung und der immensen Kostensteigerung bei dem Milliardenprojekt führt, gibt es in Bayerns Verkehrsministerium jede Menge. Doch dieses Wissen bleibt weitgehend unter Verschluss, so sehr die Landtagsopposition auch immer wieder nachhakt bei der Landesregierung. Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) lässt sich einzelne Details darüber, wann es intern welche Warnungen gab, mühsam aus der Nase ziehen. Und die Vorlage zahlreicher Besprechungspapiere verweigert Bernreiter gleich ganz. Mit dem Hinweis, Abgeordnete hätten "kein Recht auf Akteneinsicht".

Das ist juristisch richtig, aber politisch unsinnig. Niemand hindert Bernreiter und Regierungschef Markus Söder (CSU) daran, dem Landtag, der Stadt München und den umliegenden Landkreisen freiwillig das vorzulegen, was intern in den vergangenen Jahren im gemeinsamen Lenkungskreis mit der Deutschen Bahn für die zweite Stammstrecke auf den Tisch gekommen ist. Und was eine eigens eingeschaltete Expertengruppe ermittelt hat. Nur auf dieser Basis lässt sich seriös diskutieren und entscheiden, wie es mit der S-Bahn weitergehen soll.

Söder fordert gerne Transparenz vom Bauherrn, der Deutschen Bahn, die den Freistaat und die Kommunen seit Jahren hinhält. Die eigene Transparenz lässt Söder vermissen. Völlig intransparent wird es bei der Frage, was besser ist: Das Großprojekt abbrechen und nach vielleicht schnelleren und kostengünstigeren Alternativen suchen? Oder weiterbauen? Die Deutsche Bahn erklärt, den Bau der zweiten Stammstrecke jetzt abzubrechen, koste zusätzlich zum bereits ausgegebenen Geld noch einmal zwei Milliarden Euro. Bayerns Regierung macht sich das zu eigen.

Konkrete Belege für diese Milliardenrechnung bleiben Bahn und Freistaat schuldig. Warum aber sollte die Aussage, es gebe keine Alternativen zur zweiten Stammstrecke, jetzt plötzlich glaubhaft sein; nach all den schlechten bisherigen Erfahrungen. Erst wenn alles Wesentliche offenliegt, kann auch offen und ehrlich entschieden werden, was die beste Lösung für den öffentlichen Nahverkehr im Großraum München ist.