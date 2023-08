Von Michael Bremmer

Das Foto des Windspiels ist noch immer auf der Facebook-Seite des Atomic Cafés zu sehen, die Ankündigung, dass der Club im Herbst wieder "back in action" ist, wurde allerdings mittlerweile gelöscht. Die Nachricht, dass der legendäre Live-Club Anfang Oktober zumindest als Partyreihe im "LiveEvil" in der Fat Cat neu aufleben könnte, hat Münchens Brit-Pop- und Indie-Freunde in Euphorie versetzt. Doch nicht alle Beteiligten waren erfreut über die vorab nicht abgesprochene Guerilla-Werbung in den sozialen Medien. Tom Nemeth, Mitgründer des Live/Evil, bestätigte der SZ, dass es Planungen für eine Atomic-Reihe in seinem Club gebe, sprach aber auch davon, dass das Projekt noch "auf wackligen Füßen" stehe. "Ich weiß nicht, ob es klappt", sagte er. Für Donnerstag ist ein Meeting angesetzt, Ende der Woche werde es dann weitere Nachrichten geben.