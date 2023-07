Von Anna Weiß

Rund 60 000 Fans feierten an drei Tagen die Premiere des Rolling Loud Germany Festivals mit zahlreichen Hip-Hop-Künstlern wie Travis Scott, Kendrick Lamar und Wizkid auf dem Freigelände der Messe München. Während die Stimmung während der Auftritte meist ausgelassen war, wurde die Veranstaltung durch einige aggressive Besucher gestört. Am Freitagabend werden Ordner zum Teil mit Steinen beworfen, dadurch muss das Programm auf der zweiten Bühne am Freitagabend vorzeitig beendet werden.

Am Sonntag, dem letzten Tag des Festivals, werden auf der Bühne Durchsagen den ganzen Tag über gemacht, meist von einem Moderator oder von Co-Gründer Tariq Cherif. Die Besucher sollen aufeinander aufpassen, die Securitys respektieren und deren Anweisungen Folge leisten. Der erste und zweite Wellenbrecher sind gesperrt, trotzdem stehen noch viele Besucher an den entsprechenden Einlasspunkten, die verschlossen sind. Von der Bühne schallt die Bitte, diese zu räumen: "Ihr kommt da nicht mehr rein!" Dies stößt zunächst lange auf taube Ohren.

Am von der Bühne aus gesehen linken Einlasspunkt (auch am Samstag waren auf dieser Seite Absperrungen überwunden worden) drückt die Masse nach vorn, zwischenzeitig wird ein zusätzlich gespanntes Absperrband weggedrückt, die Sicherheitskräfte pressen die Leute zurück, mit einem Megafon werden die entsprechenden Aufforderungen weitergegeben.

An einer Stelle wird die Einlasskontrolle überwunden, Menschen drücken sich an den Securitys vorbei und rennen in Richtung des ersten Wellenbrechers, doch die Situation wird schnell geklärt, von der Bühne gibt jemand Anweisung, wo es noch offene Lücken gibt. Darauf folgt eine lange Unterbrechung, viele Security-Mitarbeiter und Polizeibeamtinnen und -beamten laufen umher, beugen sich über Unterlagen. Der Moderator hat die undankbare Aufgabe, das Publikum gleichzeitig zur Räson zu rufen und bei Laune zu halten, zudem wirft. er Wasserflaschen in die Menge. Manche schmeißen die leeren Flaschen zurück. Es wird gedroht, dass Travis Scott nicht auftritt, sollte sich das Publikum nicht strikt an die Aufforderungen halten und kooperieren.

US-Präsident sorgt für Verzögerungen am letzten Tag

Als es nach langem Warten heißt, dass Travis Scott auftreten wird, ist die Freude riesig. Die wird jedoch sofort getrübt, als statt dem Künstler Tariq Cherif und André Lieberberg die Bühne betreten. Travis Scott sei noch im Flugzeug. Bei seinem Umstieg in London sei der US-amerikanische Präsident Joe Biden gelandet und alle anderen Flugzeuge hätten am Boden bleiben müssen: "Der Präsident der Vereinigten Staaten ist mit seiner verkackten Air Force One nach Heathrow geflogen, es wurde Travis Scott' Jet gehalten", sagt André Lieberberg. Etwa eine Stunde und zwanzig Minuten später spielt Travis Scott ein umjubeltes Konzert - jedoch statt der 75 Minuten etwa 30-35. Davor und danach werden die Besucher um gesittetes Verhalten gebeten.

Bis Sonntagnachmittag registrierten die für den Sanitätsdienst zuständigen Johanniter rund 800 Einsätze, darunter 27 Transporte. Bei den meisten Einsätzen handelte es sich um kleine Verletzungen, wie zum Bespiel Schnitt- und Schürfwunden. Die Einsatzleitung der Johanniter bezeichnete die Anzahl der Einsätze als durchaus "vergleichbar mit ähnlichen Großveranstaltungen". Die Polizei ist zum Festivalende hin sehr präsent, die Massen strömen zur U-Bahn, dort koordiniert wie an den Tagen davor ein Mann mit Mikrofon den Einsteigeprozess.

Die Besucher äußerten sich sehr positiv über die Konfiguration des Geländes, mit einer Vielzahl von kostenfreien Trinkwasserstellen, einem abwechslungsreiches Gastro-Angebot, ausreichend sanitären Einrichtungen und Schutz vor der Sonne. Gelobt wurde das anwesende Awareness-Team zum Schutz vor Übergriffen.