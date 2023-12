Kurz dürften sich die Münchner Hip-Hop-Fans gefreut haben: "Rolling Loud", das weltgrößte Hip-Hop-Festival, setze seine Erfolgsserie in Europa fort, hieß es in einer Ankündigung. Aber eben auch: 2024 gastiert die Großveranstaltung vom 5. bis 7. Juli auf dem Open-Air-Gelände in Ebreichsdorf bei Wien. Ist damit München, wo das Festival 2023 auf dem Freigelände der Messe Riem mit Stars wie Kendrick Lamar und Travis Scott 60 000 Fans anlockte, aus dem Rennen? Der Veranstalter Live Nation bestätigt auf Nachfrage der SZ, dass "Rolling Loud" auf seiner Welt-Tour 2024 nicht nach München kommt.