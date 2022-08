Von Joachim Mölter

Ein offensichtlich missglückter Drogendeal hat einen 21-Jährigen am Wochenende das Leben gekostet. Er erlag am Sonntag in einem Münchner Krankenhaus den schweren Verletzungen, die er am Samstagnachmittag bei einer Auseinandersetzung in der Messestadt Riem erlitten hatte. Die Polizei fahndet derzeit nach drei bislang unbekannten Tatverdächtigen. Der mutmaßliche Haupttäter wird als etwa 20 Jahre alt beschrieben, rund 1,85 Meter groß, schlank, mit schwarzen kurzrasierten Haaren; er sei mit einem grauen Oberteil, kurzer Hose und weißen Schuhen bekleidet gewesen.

Das 21 Jahre alte Opfer und ein 16 Jahre alter Begleiter waren am Samstag mit dem Zug aus dem Landkreis Coburg nach München gekommen, um ein vermutlich größeres Drogengeschäft abzuwickeln. Die beiden trafen sich am U-Bahnhof Messestadt-Ost mit drei Männern ähnlichen Alters; alle gingen weiter in eine nahegelegene Grünanlage an der Elisabeth-Mann-Borgese-Straße. Von dort begaben sich der 21- Jährige und der mutmaßliche Täter in ein nahes Wohnhaus, wo es wohl zu einer Auseinandersetzung kam. Gegen 17.25 Uhr kehrte der 21-Jährige schwer verletzt zu dem 16-Jährigen zurück und brach zusammen. Eine Anwohnerin informierte die Rettungskräfte.

Der wegen Drogenhandels bereits polizeibekannte 21-Jährige wurde nach notärztlicher Behandlung ins Krankenhaus gebracht, wo er anderntags verstarb. Über die Art seiner Verletzungen sowie eine mögliche Tatwaffe machte die ermittelnde Mordkommission keine Angaben; nur eine Schusswaffe wurde als Tatwerkzeug ausgeschlossen.