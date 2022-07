Gerade erst ist das Restaurant Tian am Viktualienmarkt mit drei Gault-&-Millau-Hauben und einem Michelin-Stern ausgezeichnet worden. Die Spezialität: vegane und vegetarische Küche. Etwas anderes kommt im Tian nicht auf den Teller. Nun schließt die Gruppe nach eigenen Angaben das einzige Restaurant in Deutschland. Zum 31. Dezember 2022 ist Schluss am Viktualienmarkt, der Pachtvertrag läuft aus.

"Die Entscheidung fällt uns natürlich nicht leicht, da wir zahlreiche Stammgäste gewinnen durften, die uns in den vergangenen Jahren treu begleitet haben", heißt es in einer Mitteilung. "Wir hoffen daher, diese an anderer Stelle wiederzusehen. Das Tian in München ist aktuell das einzige Restaurant der Gruppe in Deutschland, doch neue Projekte sind in Planung, wie es heißt.

Aktuell gibt es noch ein Restaurant sowie ein Bistro in Wien sowie das Pop-up-Restaurant "Tian Bistro am Meer" in Kroatien, im Winter soll es ein Pop-up "Tian auf Skiurlaub in Zürs" in der Schweiz geben.

Küchenchef Viktor Gerhardinger wurde gerade erst vom renommierten Gourmetführer Gault&Millau mit dem Titel "Aufsteiger des Jahres" ausgezeichnet. Der 32-jährige Passauer, der vor zehn Jahren nach München und über einen Uni-Umweg zum Kochen kam, ist seit 2019 im Tian in München. Und wenn es nach seinen Chefs geht, sollen er und sein Team auch nach der Schließung in der Gruppe bleiben.