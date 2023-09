Zug mit Löwen-Fans bleibt an der Hackerbrücke liegen

Ein Regionalzug mit rund 300 Reisenden an Bord musste am Samstagabend evakuiert werden.

Wegen eines technischen Defekts an der Lok kann der Regionalexpress nicht weiterfahren. Einsatzkräfte bringen die rund 300 Passagiere über die Gleise in Sicherheit.

Wegen eines bislang ungeklärten technischen Defekts an der Lok ist am Samstagabend gegen 21.35 Uhr der Regionalexpress von Nürnberg nach München im Bereich der S-Bahn-Haltestelle Hackerbrücke liegen geblieben. Wie die Polizei mitteilt, sei die Stimmung unter den rund 300 Passagieren immer aggressiver geworden. Der Zug musste evakuiert werden, Einsatzkräfte von Bundespolizei und Bahn halfen den Fahrgästen aus dem Schienenbereich und brachten sie über den Bahnhof Hackerbrücke in Sicherheit. Verletzt wurde dabei niemand.

Unter den Fahrgästen waren auch 250 Fans des TSV 1860, die sich auf dem Heimweg befanden. Ihr Verein hatte zuvor ein Auswärtsspiel in Ingolstadt absolviert. Der Ein- und Ausfahrbereich des Hauptbahnhofes sowie die S-Bahn-Stammstrecke blieben für 35 Minuten gesperrt.