Der Unbekannte soll den Streit in der Hochstraße ausgelöst haben, an dessen Ende ein 37-Jähriger starb. Seitdem ist der Mann flüchtig.

Eine Belohnung von 10 000 Euro haben Angehörige des Radfahrers ausgesetzt, der am 17. Mai in der Hochstraße nach einem Streit mit einem anderen, unbekannten Radler gestorben ist. Die Angehörigen des 37-jährigen Opfers hoffen, dass so mögliche Zeugen animiert werden, sich bei der Polizei zu melden. Die Polizei hat auch eine Belohnung von 2000 Euro ausgesetzt.

Der Gesuchte soll 45 bis 50 Jahre alt sein. Er soll an jenem Sonntag gegen 18.30 Uhr mit einem dunkelfarbenen E-Bike unterwegs gewesen und bereits zuvor durch aggressives Verhalten aufgefallen sein. Hinweise unter 089/62 16-33 22.