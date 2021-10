Von Josef Grübl und Gabriel Berg

Immer wieder zieht es Hans (Franz Rogowski) auf öffentliche Toiletten, immer wieder hat er dort anonymen Sex. Und immer wieder kommt er dafür vor Gericht, im Nachkriegsdeutschland stehen sexuelle Handlungen zwischen Personen männlichen Geschlechts lange Zeit unter Strafe.

Im Gefängnis lernt er den zu lebenslanger Haft verurteilten Viktor (Georg Friedrich) kennen, im Laufe der Jahrzehnte begegnen sie sich immer wieder. Der in Cannes gefeierte Spielfilm Große Freiheit ist der Abschlussfilm und gleichzeitig das Highlight des diesjährigen Queer-Film-Festivals.

Zum sechsten Mal findet das Festival statt. Insgesamt stehen 16 Langfilme, drei Kurzfilmprogramme sowie eine Serie über lesbische, schwule oder transsexuelle Lebenswelten auf dem Spielplan im City und Atelier. Einige der Filme, die hier gezeigt werden, kann man auch online streamen.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Youtube angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

In dem vielfältigen Programm werden verschiedene Aspekte alternativer Lebensweisen beleuchtet. Die Filme sind alles andere als Mainstream. So erzählt beispielsweise die Komödie Shiva Baby die Geschichte einer bisexuellen Jüdin in New York, die auf einer Trauerfeier von einer unangenehmen Situation in die nächste gerät (Donnerstag, 14. Oktober, 18.30 Uhr, City-Atelier-Kino). Die Dokumentation Rebel Dykes wiederum handelt von einer aktivistischen Gruppe von Lesben, die das London der Achtzigerjahre aufmischte (Samstag, 16. Oktober, 14.30 Uhr, City-Atelier-Kino).

Alternative Lebensweisen sind längst nicht üblich in der Filmbranche. So wird bei einer Podiumsdiskussion, die einen Tag vor dem offiziellen Festivalbeginn über die Bühne geht, darüber gesprochen, wie Filmrollen diverser und vorurteilsfrei besetzt werden können und was sich dazu in der Branche ändern muss. Die Diskussion findet unter dem Titel "Actout" statt, in Anlehnung an das Manifest #ActOut, das im Februar 2021 von 185 Schauspielerinnen und Schauspielern unterzeichnet wurde, die sich unter anderem als lesbisch, schwul, bi, trans*, queer, inter und non-binär identifizieren und sich für mehr Diversität in der Filmbranche einsetzten.

Eröffnet wird das Festival am Mittwoch, 13. Oktober, im Kristelli-Theater, Schwere-Reiter-Straße 15. Gezeigt wird der Coming-of-Age-Film Stop-Zemlia aus der Ukraine, von der Regisseurin Kateryna Gornostai.

6. QFFM - Queerfilmfestival, Mittwoch, 13., bis Sonntag, 17. Oktober, verschiedene Veranstaltungsorte, Infos und Tickets unter www.qffm.de