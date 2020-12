Der Drogenskandal bei der Münchner Polizei zieht immer größere Kreise: Mittlerweile stehen 30 Beamte unter Verdacht. Sie sollen vor allem Drogen konsumiert und an Kollegen weitergegeben haben. "Daneben wird gegen einzelne Beschuldigte auch wegen des Verdachts unter anderem der Strafvereitelung im Amt, der Verfolgung Unschuldiger, der Körperverletzung im Amt und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt", teilte das Bayerische Landeskriminalamt am Dienstag in München mit.

Bislang war von 21 beschuldigten Polizisten die Rede gewesen. Viele von ihnen arbeiteten in der Polizeiinspektion 11 in der Münchner Altstadt. Nach früheren Erkenntnissen sollen die Beschuldigten mindestens seit 2018 in die Drogenszene verwickelt gewesen sein. Die Vorwürfe kamen nur ans Licht, weil ein mutmaßlicher Drogendealer über seine mutmaßlichen Kunden in Uniform auspackte.