München-Moosach:Frau vom Rad getreten

Durch den Fußtritt einer anderen Radfahrerin ist eine 63-jährige Frau aus München schwer verletzt worden. Die Frau fuhr ebenfalls mit dem Rad am Donnerstagnachmittag auf einem Parkplatz in Moosach und wollte diesen an der Hanauer Straße verlassen. Der Parkplatz ist an dieser Stelle mit einer Schranke versperrt, die jedoch eine etwa einen Meter breite Lücke für Radler und Fußgänger lässt. Zur gleichen Zeit wollte die andere Frau an der gleichen Stelle in den Parkplatz einfahren. Wohl aus Ärger, dass die 63-Jährige ihr nicht den Vortritt ließ, versetzte sie ihr einen Fußtritt. Die 63-Jährige stürzte dadurch und brach sich den Arm. Die Täterin wird beschrieben als 35 bis 40 Jahre alt mit schulterlangem, lockigem, dunklem Haar. Gegen sie wird wegen Fahrerflucht und Körperverletzung ermittelt.