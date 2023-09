Die Polizei nahm die tatverdächtigen Jugendlichen noch am selben Tag in der Nähe des Tatorts fest.

Die Polizei hat am Donnerstagabend fünf Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren festgenommen. Sie werden verdächtigt, kurz zuvor einen 17- und einen 18-Jährigen in einen Hinterhof in Sendling dirigiert zu haben. Dort sollen sie damit gedroht haben, ein Messer zu haben. Sie sollen Geld von den beiden älteren Jugendlichen verlangt und sie geschlagen und getreten haben. Ein Passant bemerkte die Situation und half den beiden Jugendlichen, die Gruppe floh. Die Polizei traf die mutmaßlichen Täter in der Nähe des Tatorts an. Alle fünf sind bereits mit Delikten aufgefallen. Jetzt kommen noch Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchter räuberischer Erpressung hinzu.