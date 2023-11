Aufgrund der Aufmerksamkeit einer Seniorin ist es der Polizei gelungen, eine größere Menge Falschgeld sicherzustellen und zwei Personen festzunehmen. Die 83-jährige Frau aus Untermenzing hatte ein Grundstück zum Verkauf inseriert. Daraufhin meldete sich ein Mann telefonisch und gab an, an einem Kauf interessiert zu sein. Er wolle in bar bezahlen, dazu müsste die Frau vorher aber einen Teil der Geldscheine wechseln.