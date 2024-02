Einbrüche in München:Schmuck für mehr als 100 000 Euro

Das sollte man nicht machen, warnen Sicherheitsexperten immer wieder: die Eingangstüre nur zuziehen, wenn man bloß mal kurz außer Haus will. Nun ist dieser Leichtsinn offenbar ausgerechnet einem Sicherheitsberater und seiner Partnerin aus Haidhausen zum Verhängnis geworden. Deren Abwesenheit nutzte ein Einbrecher am vorigen Freitag zwischen 14.50 und 15.30 Uhr aus, um in die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus einzudringen und Schmuck im Wert von mehr als 100 000 Euro zu erbeuten.

Die Tat ereignete sich in der Nähe des Wiener Platzes, und weil nicht weit davon entfernt, am Max-Weber-Platz, ebenfalls in eine Wohnung eingebrochen worden war, prüft die Polizei nun einen Zusammenhang. Bei der zweiten Tat wurden Schmuck und Bargeld im Wert von mehr als 10 000 Euro erbeutet, dort waren die Bewohner allerdings länger außer Haus: Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag- und Samstagmorgen.

Bei einem weiteren Einbruch am vergangenen Freitag, diesmal in ein Einfamilienhaus in Feldmoching, war die Bewohnerin ebenfalls nicht lange weg, von 19.20 bis 21.35 Uhr. In dieser Zeit verschafften sich der oder die Täter Zutritt durch ein Fenster. Die Beute: Bargeld in Höhe von rund 50 000 Euro, das nach Angaben der Polizei in einem Briefumschlag aufbewahrt worden war.