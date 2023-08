Alter Botanischer Garten in München

Der Alte Botanische Garten in München.

Ein 21-jähriger Somalier ist Freitagnacht im Alten Botanischen Garten an der Elisenstraße offenbar Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Gegen ein Uhr wurde beim Polizeinotruf eine körperliche Auseinandersetzung gemeldet. Als die Polizisten ankamen, fanden sie den Mann am Boden liegend vor, er war nicht ansprechbar. Äußere Verletzungen waren für die Polizisten nicht erkennbar. Im Krankenhaus, in das der Mann gebracht wurde, wurden jedoch schwere innere Schädelverletzungen festgestellt.

Die Polizei führt den Fall bislang als Körperverletzungsdelikt, dennoch hat die Mordkommission die Ermittlungen übernommen. Angesichts der Schwere der Verletzungen könnte es sich auch um ein versuchtes Tötungsdelikt handeln.

Der mutmaßliche Täter wird von Zeugen als Mann mit weißer Hautfarbe beschrieben, größer als 1,75 Meter, die Haare hinten zu einem Dutt gebunden und um die Ohren sehr kurz geschnitten. Er war bekleidet mit einer roten Trainingsjacke. Die Polizei bittet Zeugen sich zu melden, wenn sie zum Tatablauf oder zum mutmaßlichen Täter Beobachtungen gemacht haben.