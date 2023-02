Der Stadtrat will den Ausbau der Photovoltaik in München massiv beschleunigen. In einem gemeinsamen Antrag aller Fraktionen schraubt das Gremium die Ziele für die kommenden Jahre deutlich nach oben. Der Zuwachs soll schrittweise von derzeit 15 Megawatt pro Jahr auf 60 Megawatt ab dem Jahr 2026 vervierfacht werden. Die Hälfte davon sollen die Stadtwerke München (SWM) als Tochterunternehmen der Stadt beitragen. In einem zweiten Antrag, den die CSU nicht mitträgt, wird der Druck auf die SWM nochmals erhöht. Sie sollen bis Ende 2027 rund um München Anlagen für weitere 60 Megawatt errichten.