In einem Schnellrestaurant in Pasing weigert sich ein Gast, eine Maske aufzusetzen und das Kontaktformular auszufüllen. Es kommt zu einer Rangelei.

In der Nacht auf Sonntag ist es in einem Schnellrestaurant am Pasinger Bahnhof zu einer Rangelei gekommen. Ein 19-Jähriger sah nicht ein, dass er in dem Lokal einen Mund-Nasen-Schutz tragen und das Kontaktformular ausfüllen müsse. Auch auf den Hinweis eines Mitarbeiters hin weigerte er sich und reagierte aggressiv, berichtet die Bundespolizei. Der junge Mann soll laut herumgeschrien und Servietten und Strohhalme durch die Luft geschmissen haben.

Der Schichtleiter kam hinzu und versuchte den 19-Jährigen zu beruhigen, woraufhin dieser noch aggressiver wurde und in dessen Richtung spuckte. Er verließ das Lokal erst, nachdem er seine Bestellung erhalten hatte.

Vor dem Hintereingang eskalierte dann der Streit, es kam zu einem Gerangel. Als der Schichtleiter die Tür zuziehen wollte, trat der Gast erst gegen den Oberschenkel des Mannes und anschließend ein Fenster und die geschlossene Tür ein.

Der Schichtleiter alarmierte die Polizei, die den Randalierer vor Ort antraf. Gegen den 19-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung, Beleidigung sowie Hausfriedensbruch ermittelt. Weiterhin erwartet ihn ein Bußgeldverfahren aufgrund der Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz.