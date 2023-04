Fastenbrechen, kreisenden Sufis und DJ-Sets, all das gibt es am Samstag im Import Export.

Von Anna Weiß

Clubbing und Religion, traditionelles Fastenbrechen und außergewöhnliche DJ-Sets, dazwischen ein Sufi-Tänzer: Diese im besten Sinne überraschende Programm-Melange wird am Samstag im Münchner Import Export von Sonnenuntergang an geboten. Gemeinsam mit dem mehrfach ausgezeichneten Verein "Über den Tellerrand" (ÜDT) wird der Abend mit Iftar, dem Fastenbrechen im muslimischen Fastenmonat Ramadan, begonnen. Der Verein, der bis zum vergangenen Jahr auch ein Café in München betrieb, setzt auf gemeinsames Kochen und Essen von Menschen mit und ohne Fluchterfahrung.

Mohamad Kord, der die Veranstaltung am Samstagabend verantwortet, arbeitet bei ÜDT. Er betont, dass das Iftar nicht nur religiöse, sondern auch wichtige kulturelle Aspekte beinhalte. So gehören laut Kord musikalische Veranstaltungen im Anschluss an das gemeinsame Fastenbrechen in der muslimischen Welt dazu, etwa Sufi-Tänze.

2019 entschied Kord, während des Ramadans kulturelle Veranstaltungen zu organisieren. Eine Schwierigkeit für Muslime in München bestand laut Kord darin, "dass es nicht viele Veranstaltungen in der Stadt gibt, die unsere arabischen religiösen Bräuche und Traditionen in den Fokus stellen". Dies möchte er ändern, jedoch sollen die Veranstaltungen mit muslimischen Bräuchen und Traditionen für alle zugänglich sein. Seine Idee: Durch essen und tanzen Menschen miteinander verbinden.

So auch in diesem Jahr. Das traditionelle Essen am Samstag wird gestellt, das Mitbringen von kleinen Speisen und eigenen Getränken ist jedoch auch erwünscht, Interessierte sind unabhängig ihrer religiösen Zugehörigkeit willkommen - der Abend soll einen offenen Austausch ermöglichen. Dieser Teil der Veranstaltung kann nur nach vorheriger Anmeldung über die Website besucht werden.

Bevor es vom Geschirrteller zum Plattenteller geht, bietet der Sufi-Tänzer Yazan Aljamal eine Darbietung des Tanzes, der sowohl spirituell als auch künstlerisch wichtiger Bestandteil der Tradition ist. Bei der Party im Anschluss ist die Tanzfläche frei für alle, die Sounds bewegen sich von Afro House über Disco zu Oriental Sounds, verantwortlich dafür zeigen sich die DJs The Monky Funky Jan Strotzky.

Itfar, Sufi-Tanz und DJ-Sets, Sa., 8. April, Import Export München, Schwere-Reiter-Straße 2h, Anmeldung und mehr Info www.import-export.cc