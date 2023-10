Die Stadt will sich für einen intensiven und noch breiteren Austausch zwischen den heimischen Hochschulen und der Ben-Gurion-Universität in Münchens Partnerstadt Be'er Scheva in Israel einsetzen. Darüber herrschte am Dienstag Einigkeit im Ausschuss für Arbeit und Wirtschaft. Was ursprünglich zum Anschieben der neuen Städtepartnerschaft gedacht war, die erst im Sommer 2021 begründet wurde, geriet nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel zu einem weiteren Signal der Solidarität.