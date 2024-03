Detailansicht öffnen Spielerische Flexibilität: Sich gedanklich auf beide Seiten des Brettes zu setzen, lernen Kinder in den Ferienkursen der Münchener Schachakademie. (Foto: SWM Bildungsstiftung)

In den Räumen der Münchener Schach-Akademie in der Zweibrückenstraße 8 bieten Kindermann und sein Team zudem viertägige Ferien-Schachkurse an - so auch wieder in den beiden Wochen der Osterferien. Dabei sitzt man keineswegs nur am Brett, denn in seiner Schach-Didaktik setzt Kindermann auf spielerische Vermittlung: Neben Schach-Yoga wird in seinen Kursen eifrig Schach-Theater gespielt, mittels Krone und Zepter können die Kinder selbst zu Figuren werden und Schachzüge nachstellen. Die Osterferienkurse starten am 25. März oder 2. April, Informationen gibt es unter www.mucschach.de.

Kreativ in Museen oder im Kunstatelier

Detailansicht öffnen Um kuschelige Osterhäschen herzustellen, kommt im Franz Marc Museum die Technik des Nassfilzens zum Einsatz. (Foto: Franz Marc Museum)

Detailansicht öffnen Als Gemeinschaftswerk entsteht hier ein an Franz Marc angelehntes Pferd. (Foto: Doris Leuschner/Franz Marc Museum)

Das Franz Marc Museum in Kochel am See ist ohnehin ein schönes Ausflugsziel - noch schöner, weil kreativer, wird es in den Osterferien. Denn dann bietet das Museumspädagogik-Team ein vielseitiges und täglich wechselndes Workshop-Programm an, bei dem es an ausgewählten Terminen auch österlich zugeht. So lernen am 3. April Kinder ab acht Jahren die Technik des Nassfilzens kennen, bei der aus Schafwolle und Seife kuschelige Osterhasen entstehen. Am 5. April können Kinder von fünf bis neun Jahren Osterhasen und Ostereier aus Ton herstellen, im Anschluss geht es auf Ostereiersuche in den Museumsgarten. Ganz unösterlich kann man sich aber auch in Actionpainting oder in der Bildhauerwerkstatt versuchen. Alle Kurse vom 23. März bis 6. April werden im neuen Atelierhaus Blau Raum veranstaltet, vorab ist eine Anmeldung unter besucherdienst@franz-marc-museum.de erforderlich.

Detailansicht öffnen Ran an die Kunst: Spaß mit Plastischem Gestalten verspricht Iris Golde in ihrem Kunstatelier. (Foto: Iris Golde)

Einen Kreativworkshop über vier Tage bietet die Kunsttherapeutin Iris Golde an, die seit Neuestem ihr Atelier in Neuhausen hat. Vielen Münchner Kindern und Eltern ist sie bestens in Erinnerung durch die Kurse in kreativem Gestalten, die sie zwei Jahrzehnte lang im Musischen Zentrum des Kreisjugendrings gegeben hat. Jetzt richten sich ihre Ferienkurse in ihrem Kunstatelier in der Orffstrasse 29 an Kinder von sechs bis 13 Jahren unter dem Motto "Gib Tieren eine Stimme!". So stehen auch von 25. bis 28. März täglich von 10 bis 16 Uhr Zeichnen, Malen und Gestalten in 3D auf dem Programm.

Detailansicht öffnen Das Menschliche im Tier, das Tier im Menschen entdecken, das kann man in den Ferienkursen von Iris Golde. (Foto: Iris Golde)

"Jeder kann fantastische Kunst schaffen und hier seine Kreativität entfalten", ist Golde überzeugt. Auch spielerische Bewegung ist eingeplant, "und bei schönem Wetter picknicken wir mittags am Kanal", sagt Golde. Weil der viertägige Kurs zu Ostern schon gut gebucht ist, verweist sie auf den Ferienkurs zu Pfingsten (21. bis 24. Mai). Informationen und Anmeldung unter www.iris-golde.de

Detailansicht öffnen Experimentierfreude mit verschiedensten Gestaltungstechniken können Kinder ab zwei Jahren - in Begleitung - im offenen Programm des Kinderkunsthauses ausleben. (Foto: Kinderkunsthaus München)

Auch die eintägigen Kurse im Kinderkunsthaus, etwa zu "Japanischer Kunst" oder "Skulpturalem Gestalten" sind schon weitestgehend ausgebucht. Trotzdem kein Grund, Trübsal zu blasen, denn: In den Osterferien hat das Kinderkunsthaus zusätzliche Öffnungszeiten für sein "offenes Programm" angesetzt. Zu den regulären Samstags- und Sonntagsangeboten kommen die Nachmittage am Donnerstag, 4. April, sowie freitags am 29. März und 5. April hinzu.

Eine wichtige Neuerung hat das Team um die Kinderkunsthausgründer Alexandra Helmig und Sebastian Zembol allerdings eingeführt: Von sofort an müssen die gewünschten Zeiträume auch im offenen Programm per Voranmeldung gebucht werden, die Informationen dazu finden sich unter www.kinderkunsthaus.de. Auch hier gilt die Empfehlung: Am besten schon jetzt an die Pfingstferien denken - noch sind Plätze frei in spannenden Kursen wie etwa "Streetart entdecken" (22. Mai) oder "Papier Couture" (23. Mai), in dem inspiriert von einem Ausflug in die Kunsthalle zu "Victor & Rolf - Fashion Statements" eigene Entwürfe entstehen.

Wann hat man schon einmal die Gelegenheit, gleich vier Museen auf einen Streich kennenzulernen? Diese Chance bietet sich vom 25. bis 28. März im Ferienprogramm "Köpfe - von gruselig bis lustig": Die können mal ernst, mal Furcht einflößend sein, mit komischen Grimassen oder lachend. Den Auftakt macht das Paläontologische Museum, in dem man zähnefletschenden Saurierschädeln ins Auge blickt. Es folgen seltsame Mischwesen und streng blickende Herrscher mit üppiger Lockenpracht im Bayerischen Nationalmuseum. Quietschbunte Porträts gibt es dann im Museum Brandhorst und in der Sammlung Schack zu betrachten. Solcherart inspiriert kann man nun eigene Köpfe erfinden, die in der jeweiligen Museumswerkstatt gezeichnet, gedruckt oder geformt werden. Die Teilnahme an der Ferienaktion "Vier Tage - vier Museen", die das Museumspädagogische Zentrum in Kooperation mit dem Stadtjugendamt für Kinder und Jugendliche von neun bis 14 Jahren veranstaltet, ist auch an Einzelterminen möglich. Alle Informationen unter mpz-bayern.de.

Große Bühne für Nachwuchstalente

Detailansicht öffnen Einfach mal in fremde Rollen schlüpfen kann man in der Theaterwerkstatt im Schwabinger Theaterspielhaus. (Foto: Theaterspielhaus)

All jene, die Theaterluft schnuppern und einmal selbst auf der Bühne stehen wollen, sind im Theaterspielhaus in Schwabing an der richtigen Adresse. Dort kann man in den Osterferien nach Herzenslust in andere Rollen schlüpfen: Warum nicht mal so majestätisch wie ein König, so gerissen wie eine Diebin oder so stark wie ein Tiger sein? In der Theaterwerkstatt werden Spiele und Theaterübungen erprobt, danach denken sich die Mitwirkenden eine eigene Theatergeschichte aus, die sie am letzten Tag für Familie und Freunde aufführen.

Vor knapp drei Jahrzehnten gründete Eva Marie Koblin ihr Theaterspielhaus für Kinder und Jugendliche in der Rottmannstraße 7a, das sich bis heute einer ständig nachwachsenden Fangemeinde erfreut. Auch in diesem Fall lohnt es sich, neben dem Workshop in den Osterferien vom 2. bis 4. April, bereits die Pfingstferien im Blick zu haben, in denen von 21. bis 23. Mai Theater gespielt werden kann. Alle Informationen finden sich unter www.theaterspielhaus.de.

Detailansicht öffnen Auch mit Zaubertricks lässt es sich in der Manege punkten. (Foto: Andreas Pfaller/Mokati Fotos-Film)

Der große Auftritt, allerdings in der Manege, ist auch bei Lilalu, dem Ferienprogramm der Johanniter, Höhepunkt und Abschluss jeder Workshopwoche. Erfahrungsgemäß ist der Andrang auf die ganztagsbetreuten, jeweils fünftägigen Kurse groß. So auch in den beiden Osterferienwochen, in denen von 25. März bis 6. April fünfzehn Workshops in Haidhausen, Neuhausen, Pasing, Schwabing und Sendling angeboten werden. Zur Auswahl stehen Skateboard, Street Dance, Zauberei, Parkour, Schauspiel und vieles mehr. Weil die Nachfrage nach Workshops gerade bei Familien mit jüngeren Kindern enorm sei, "organisieren wir nun in der ersten Osterferienwoche einen zusätzlichen Workshop Akrobatik und Bodenturnen für Fünf- bis Neunjährige am Standort Mitte in der Kapschstraße 4", teilt Sprecher Gerhard Bieber mit. Die Tickets hierfür sind von sofort an unter www.lilalu.de erhältlich. Ein Hinweis an all jene, die nicht mehr zum Zuge kommen: Ein zeitnaher Anruf bei den Mitarbeitern von Lilalu lohnt, denn kurzfristig kann immer mal wieder ein Platz frei werden. Und: Möglichst früh die Anmeldung für die Pfingstferienkurse vom 21. bis 31. Mai planen.

Osterfilmtage im Kinderkino

Detailansicht öffnen Auftakt der Osterfilmtage ist "Die Häschenschule": Auf der Jagd nach dem goldenen Ei reiten der Stadthase Max und seine Kumpels Atze und Ron auf einem Königspudel. (Foto: NDR/Akkord Film Produktion GmbH/NDR/Akkord Film Produktion GmbH)

Nach so viel Aktivität kann es zur Abwechslung aber auch ganz angenehm sein, sich einfach einmal im Sessel zurückzulehnen und im Kinosaal gemeinsam mit anderen ein Abenteuer auf der großen Leinwand zu erleben. Die Osterfilmtage im Gasteig HP8 bieten dafür von 23. bis 28. März ein vielfältiges Angebot. Den Auftakt macht der Animationsfilm "Die Häschenschule - Jagd nach dem goldenen Ei" (Deutschland 2017), der mit der hundert Jahre alten nostalgischen Bilderbuchgeschichte von Albert Sixtus und Fritz Koch-Gotha nur noch wenig gemein hat: Ausgerechnet der Stadthase Max gerät durch Zufall in das titelgebende Ausbildungscamp für Osterhasen. Eigentlich will er dort nur so schnell wie möglich wieder weg. Als dann aber das goldene Ei gestohlen wird und das Osterfest in Gefahr gerät, wird er doch zum Retter der Häschenschule.

An den darauffolgenden Tagen stehen jeweils um 15 Uhr weitere Filme wie "Gespensterjäger", "Shaun das Schaf" oder "Hexe Lilli - Der Drache und das magische Buch" (in dem Michael Mittermeier den tollpatschigen Drachen Hektor spricht) auf dem Programm, das das Team von Kinderkino München und der Münchner Stadtbibliothek zusammengestellt hat.