Von Roman Deininger und Uwe Ritzer

Es ist kurz nach 5 Uhr am Morgen des 5. September 1972, als Issa, der Anführer des palästinensischen Terrorkommandos, an einem unbeleuchteten Fenster im ersten Stock des Hauses Connollystraße 31 im Olympischen Dorf erscheint. Wenige Minuten zuvor waren er und sieben weitere Mitglieder der Organisation "Schwarzer September" in das Quartier der israelischen Mannschaft eingedrungen und hatten elf Mitglieder in ihre Gewalt gebracht. Einen der Sportler haben sie bereits ermordet und einen weiteren schwer verletzt.