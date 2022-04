Es ist an der Zeit, wieder ein Miteinander im großen Stil und in Ausgelassenheit zu zelebrieren - für diejenigen, die das möchten und das Risiko auf sich nehmen. Wie gut, dass der Münchner Oberbürgermeister dies nun ermöglicht.

Kommentar von René Hofmann

In normalen Jahren rückt der Münchner Oberbürgermeister einmal im Jahr ins Interesse der weltweiten Öffentlichkeit: wenn er am ersten Tag des Oktoberfestes das erste Fass anzapft und die große Sause so ins Laufen bringt. In den acht Jahren, seit denen er München regiert, glückte Reiter das Anzapfen mehrmals mit nur zwei Schlägen. Eine ähnliche Treffsicherheit hat er nun mit der Entscheidung bewiesen, dass die Wiesn in diesem Jahr wieder stattfinden soll.