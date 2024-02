Besucher des Oktoberfests können nach einem Unfall weiterhin direkt auf der Festwiese mithilfe eines Computertomografen (CT) untersucht werden. Nachdem die Bereitstellung des mobilen CT-Geräts in den vergangenen beiden Jahren zu einer Hängepartie geraten war, die erst auf den letzten Drücker ein gutes Ende fand, hat der Stadtrat am Mittwoch in nichtöffentlicher Sitzung Klarheit für die kommenden vier Jahre geschaffen. Bis 2027 wird es sicher ein CT-Gerät in der Sanitätsstation geben, die Gesamtkosten von etwa 1,5 Millionen Euro wird die Stadt übernehmen.