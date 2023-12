Die Polizei hat einen 17-Jährigen wegen versuchten Mordes verhaftet. Ihm wird vorgeworfen, am Freitag vor einer Woche bei einer größeren Auseinandersetzung vor einem Jugendzentrum in Obersendling eine 58 Jahre alte Frau mit einem spitzen Gegenstand schwer am Kopf verletzt zu haben. Das für Tötungsdelikte zuständige Kommissariat 11 ermittelte den bereits polizeibekannten Schüler als Verdächtigen, die Staatsanwaltschaft sah das Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe als gegeben an und erwirkte daraufhin einen Haftbefehl beim Amtsgericht. Am Freitagvormittag nahmen Polizeibeamte den 17-Jährigen fest und durchsuchten seine Wohnräume nach Beweismitteln.