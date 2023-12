Bei Auseinandersetzungen mit Jugendlichen hat es am Freitagabend in Obersendling vier Verletzte gegeben. Weil eine 58 Jahre alte Frau schwer am Kopf verletzt wurde, hat das für Tötungsdelikte zuständige Kommissariat 11 die Ermittlungen übernommen. Täter und Hintergründe sind bislang noch offen.