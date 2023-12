Mit einer vorgehaltenen Schusswaffe ist ein 15 Jahre alter Schüler am Dienstag gegen 21.30 Uhr am S-Bahnhof Oberschleißheim beraubt worden. Der Teenager war von einem anderen, ihm unbekannten Jugendlichen angesprochen und unter einem Vorwand in die parallel zu den Gleisen verlaufende Rotdornstraße gelockt worden: Dort sollte er einem angeblich schwer verletzten Freund des Unbekannten helfen.