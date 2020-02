Ein Exhibitionist hat sich am Dienstag in Obergiesing gleich zweifach entblößt: physisch und juristisch. Zunächst zeigte der Mann gegen 18.45 Uhr am Rolltreppenaufgang des U-Bahnhofs Silberhornstraße zur Herzogstandstraße sein Geschlechtsteil vor. Eine 26 Jahre alte Münchnerin, die dessen gewahr wurde, verständigte die Polizei. Zivile Einsatzkräfte der Polizeiinspektion in der Au konnten den Mann kurz darauf noch am Tatort festnehmen. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten außerdem fest, dass gegen den 39-Jährigen ohne festen Wohnsitz ein offener Haftbefehl von einem Gericht in Traunstein vorliegt. In dem Fall geht es um eine Körperverletzung. Der 39-Jährige wurde in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums gebracht. Dort wartet er nun darauf, dass seine Überstellung nach Traunstein geklärt wird.