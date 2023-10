Die Mieten steigen drastisch, tausende neue Studierende starten ins Wintersemester und eine Plakatkampagne gibt Geiseln der Hamas ein Gesicht. Was sonst passiert ist.

Von Katharina Federl

DER TAG IN MÜNCHEN

Mieten in München steigen drastisch Altbau-Wohnungen kosten schon mehr als 20 Euro pro Quadratmeter. Und der Maklerverband IVD sieht reichlich "Stoff für künftige Steigerungen". Wie die Preise in den Stadtvierteln auseinandergehen - ein Überblick. (SZ Plus)

Tausende neue Studierende starten ins Wintersemester Immer mehr junge Menschen wollen in München einen akademischen Abschluss machen, die Technische Universität verzeichnet sogar einen Rekord. Gleichzeitig explodieren die Mieten - für 20 Quadratmeter werden schon mal 1000 Euro fällig.

24 Münchner Kandidaten ziehen in den Bezirkstag ein Die größte Gruppe aus der Stadt stellen die Grünen mit neun Abgeordneten. Wie bei der Landtagswahl gewinnen sie vier von neun Stimmkreisen, die anderen fünf holt die CSU.

Plakatkampagne gibt Geiseln der Hamas ein Gesicht Fast 200 Menschen hat die Hamas bei ihrem Angriff auf Israel in den Gazastreifen entführt. Eine weltweite Kampagne will das Bewusstsein für das Schicksal der Verschleppten schärfen - auch auf Münchens Straßen.

Tourist würgt Tänzerin beim Lapdance Zur Wiesn-Zeit begrapscht ein 39-jähriger Kunde die Mitarbeiterin eines Stripclubs und packt ihr an den Hals. Eine Richterin verurteilt den Mann deswegen zu einer Bewährungsstrafe - auch wenn sie eine Frage beim Prozess nicht klären kann.

"Ich bin doch kein Bettler, ich bin Händler" Seit 30 Jahren verkaufen Menschen in sozialen Schwierigkeiten in München die Straßenzeitung Biss. Tibor Adamec ist seit der Gründung dabei - und bekommt nicht nur Geld, sondern auch Selbstbewusstsein.

Nach Vorwürfen bei Premiere: Roncalli-Direktor entschuldigt sich bei der Stadt

Türkei-Urlauber: Flugzeug wird von Blitz getroffen und muss in München notlanden

Konzert im Olympiapark: Take That, Tollwood!

Münchner Hauptbahnhof: Sechs Ladendiebstähle in acht Stunden

Mittlerer Ring und Altstadtring: Zahlreiche Baustellen bremsen den Verkehr aus

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER KULTURTIPP