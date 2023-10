„Berlin ist grau, München pastell“

„Ich bin Münchnerin, hier geboren, hier zu Schule gegangen und im Umfeld von Nymphenburg groß geworden. Das Schloss und sein Flair gehören zu München, aber auch der Stachus, Marienplatz, die Museen, mir fällt so viel ein. Dass sich in der Stadt viel verändert, das muss so sein. Wir wohnen inzwischen in Neuaubing, früher wirklich am Stadtrand mit Blick auf die Felder, jetzt schauen wir auf eine Baustelle. Da entsteht der neue Stadtteil Freiham.

Natürlich ist es einerseits schade, dass die freien Flächen wegfallen. Aber wir brauchen Wohnraum, insofern gewinnen wir dem etwas Positives ab. Und das neue Viertel war schon in den 1960er-Jahren geplant, das war also nur ein Aufschub. Außerdem war ich schon immer am Leben im Stadtviertel interessiert, bin hier aktiv, auch als 2015 der Helferkreis für Flüchtlinge gegründet wurde. Ich will mich einbringen für ein gutes Miteinander vor Ort – und auch da gehört Wandel dazu.

Ich will nicht dem Status Quo nachweinen und dadurch an Lebensqualität einbüßen. Wer loslässt, hat die Hände frei, lautet ein schöner Spruch. Und ich kann ja immer noch zur Aubinger Lohe oder Moosschwaige radeln. Oder zum neu renovierten Stiftungsgut Freiham.“