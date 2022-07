Wegen einer verlorenen Wette hat ein Siebenjähriger am Dienstagvormittag versucht, seine Grundschule in Neuhausen abzufackeln. Zu diesem Zweck zündete er auf der Toilette mit einem Feuerzeug eine Klopapierrolle an, die sich in einer Kunststoffhalterung befand. Danach ging er zurück in sein Klassenzimmer. Eine aufmerksame Lehrerin bemerkte den Brand und löste Feueralarm aus.

Als das komplette Schulgebäude geräumt wurde, dämmerte dem Schüler offensichtlich die Tragweite seiner Aktion: Er gestand seiner Klassenlehrerin die Tat. Obwohl die Feuerwehr den Brand schnell löschen konnte, entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro; zudem erlitten zwei Hausmeister Rauchvergiftungen.

Das für Branddelikte zuständige Kommissariat 13 ermittelt wegen einer schweren Brandstiftung, auch wenn der Siebenjährige und sein gleichaltriger Anstifter wegen ihres Alters strafrechtlich nicht zu belangen sind. Ihnen drohen aber Schadenersatzforderungen, zudem disziplinarische Maßnahmen der Schule und der Eltern.