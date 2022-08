Das Naturbad Maria Einsiedel soll an diesem Mittwoch wieder öffnen. "Los geht es regulär ab 10 Uhr", teilten die Stadtwerke München (SWM) am Dienstag mit. Das Freibad in Thalkirchen hatte vor einem knappen Monat am 15. Juli vorübergehend schließen müssen, nachdem Messungen eine erhöhte Keimbelastung im Badewasser ergeben hatten. Daraufhin wurde das Wasser gereinigt, auch mit der Unterstützung von externen Fachleuten. Der Einsatz von Chemie ist im Naturbad verboten, die Schwimmbecken werden biologisch gesäubert. Nun habe sich "die Wasserbiologie" wieder "eingespielt", so die SWM. Die Ergebnisse der täglichen Wasserproben hätten sich nachhaltig verbessert und lägen nun deutlich unter dem Grenzwert.