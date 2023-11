Es soll ja Menschen tief im Westen, in Köln oder Düsseldorf, geben, die dem Karneval oder vielmehr: dem Fasching hier in München eine besondere Note absprechen. Wären Sie mal an diesem Samstag zum Saisonauftakt auf den Viktualienmarkt gekommen! Schon allein die Kleidung des offiziellen Prinzenpaars der Stadt: Katharina I. und Frederik I. tragen nicht etwa irgendwelche pseudo-monarchischen Gewänder oder Faschingskostüm, als sie um 11 Uhr 11 auf die Bühne am Viktualienmarkt hinaufschreiten. Sie kommen in Lederhose und Dirndl.

Und das erste Lied zum Warmschunkeln, dem kann man bayerische Originalität schon gar nicht absprechen. "In München steht ein Hofbräuhaus" spielt die Drei-Mann-Band auf der Bühne, durchaus mit dem gewünschten Hin-und-Her-Effekt beim Publikum.

Gut, der Text des Lieds passt jetzt nicht optimal "zum Gläschen Prosecco für alle", das der Hofmarschall der Faschingsgesellschaft Narrhalla auf der Bühne zur gleichen Zeit den Persönlichkeiten aus Fasching und Politik zum Anstoßen anbietet. Doch das scheint die eher sparsam kostümierten Besucherinnen und und Besuchern nicht zu stören, denn neben der Ausgelassenheit pflegen die Münchner auch im Fasching einen sehr eigenen Gemütszustand.

Das zweite Lied der Band lautet nicht umsonst: "Ein Prosit der Gemütlichkeit". Wenn das keine besondere Faschingsnote ist. Übrigens musste München auch nicht wie etwa Köln zur gleichen Zeit die Innenstadt abriegeln, um die Menschenmassen in den Griff zu bekommen.

Katharina I. und Frederik I., beide 23 Jahre alt, erledigen ihre ersten Amtspflichten inklusive dem Interview durch den Zeremonienmeister charmant zurückhaltend, und ihre "Lieblichkeit" hat auch noch eine Faschings-Familiengeschichte, die nicht nur Karnevalisten bei Sonne, Wolken und Kälte das Herz gewärmt haben dürfte.

Ihre Großeltern Karin und Carl-Peter haben München schon vor 55 Jahren als Prinzenpaar regiert, genau zum 75-jährigen Jubiläum der Narrhalla. Und der Oma zu Ehren, verrät Katharina, werde sie am Samstagabend beim ersten Ball der Saison, dem Hofball im Bayerischen Hof, deren Kleid von damals tragen. "Mir wurde der Fasching in die Wiege gelegt", sagt sie.

Detailansicht öffnen Der Einzug der Marktweiber gehört unbedingt zum Faschingsauftakt in München... (Foto: Florian Peljak)

Detailansicht öffnen ...wie auch der Auftritt der Narrhalla... (Foto: Florian Peljak/Florian Peljak)

Detailansicht öffnen ...und akrobatische Spitzenleistungen. (Foto: Florian Peljak)

Detailansicht öffnen Nicht alle im Publikum sind verkleidet, aber manche durchaus fantasievoll. (Foto: Florian Peljak)

Im wirklichen Leben arbeitet Katharina Ibscher in der Film- und Fernsehbranche, organisiert im Hintergrund Filmsets und Produktionen, damit etwa bei Dreharbeiten alles rund läuft. Ihr Prinz oder "Tollität", wie Frederik Jehle nun bis zum Aschermittwoch genannt werden wird, ist "Offizier und Gentleman". So stellt ihn jedenfalls der Hofmarschall in Anspielung auf den Film mit Richard Gere vor.

Tatsächlich studiert Frederik Jehle an der Bundeswehr-Uni Politik und Soziologie und hat dort den Rang eines Leutnants. Die beiden sind auch privat ein Paar, und vielleicht schreiben sie eine Geschichte wie Katharinas Großeltern. Die lernten sich zwar als Prinzenpaar erst kennen und lieben, doch sie heirateten gleich ein Jahr später.

Bei so viel Romantik darf nicht vergessen werden, dass in Münchens Zentrum am 11. November nicht nur ein Prinzenpaar vorgestellt wird. Einen Spaziergang hinüber zum Marienplatz entfernt steht die etwas kleinere Bühne der Faschingsgesellschaft Würmesia, auf der Prinz Miro und Prinzessin Daniela ihren ersten Auftritt hinlegen. Vor dem Rathaus ebenso wie auf dem Viktualienmarkt tummeln sich die Karnevalsfreunde zwischen Hütten, die nun erst einmal die typisch Münchnerische Jahreszeit der Christkindlmärkte ankündigen.

Doch wenn die Kerzen gelöscht sind und der Glühwein getrunken ist, dann geht es vom 5. Januar an mit der offiziellen Übergabe der Regentschaft an das Faschingsprinzenpaar so richtig los mit der nächsten Jahreszeit in der Stadt, der närrischen.